Власти Аргентины ввели новые ограничения на фоне пандемии COVID-19

Правительство Аргентины приняло решение об ужесточении карантинных мер. Об этом сообщил в среду президент Альберто Фернандес.

По его словам, с 16 по 30 апреля передвижение жителей столицы и ее пригородов будет ограничено с 20:00 до 06:00 (ранее было запрещено находиться на улице с 00:00 до 06:00), пишет ТАСС. Фернандес также сообщил, что в Буэнос-Айресе и пригородах будут запрещены занятия спортом и любые мероприятия в закрытых помещениях, а школы обязаны перейти на дистанционное обучение.

В этом месяце власти Аргентины уже ужесточали ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Был введен запрет на групповые туристические поездки, собрания с участием более 20 человек, работу казино и занятия спортом в закрытых помещениях. Бары и рестораны обязаны закрываться в 23.00.

Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала, что в стране началась вторая волна пандемии. В стране уже выявлено 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 58,5 тысячи человек.