Военным упростят порядок получения документов для получения жилья

Минобороны России переходит на единую систему управления и распоряжения жилищным фондом. Это позволит упросить процедуру получения жилья для военнослужащих.

Как сообщили в военном ведомстве, новая система в первую очередь позволит упростить документооборот. Кроме того, она позволит улучшить качество предоставления услуг, а также повысит социальную защищенность военнослужащих.

В военном ведомстве отметили, что переход на единую систему управления и распоряжения специализированным жилфондом поможет сократить время на управленческие решения. Кроме того эта система предоставит военнослужащим новые гарантии качества обслуживания. Так же она обеспечит им и их семьям социальную защиту в части создания условий для их жизни. Московский опыт будет затем использоваться по всей стране.