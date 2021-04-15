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15.04.2021 10:05
Рубрика: Общество

Изменения погоды оказались причиной 700-летних войн в древней Корее

Текст: Николай Грищенко
Воины Когуре, фреска 37 год до н. э.- 668 лет н. э. Фото: wikipedia.org Воины Когуре, фреска 37 год до н. э.- 668 лет н. э. Фото: wikipedia.org
Воины Когуре, фреска 37 год до н. э.- 668 лет н. э. Фото: wikipedia.org

Международная группа ученых установила связь между изменениями погоды и военными конфликтами на территории Корейского полуострова и Маньчжурии с I века до н. э. по VII век н. э. Причиной вооруженных походов становились засухи или проливные дожди, наносившие значительный ущерб сельскому хозяйству.

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Профессор Колумбийского университета Раджив Сетхи и ученый Таксеунг Джун из южнокорейского университета Кен Хи провели подробный анализ древней летописи "Самгук Саги", в которой рассказывалось об истории трех раннефеодальных королевств Когурё, Пэкче и Силла. Исторические записи дополнялись палеонтологическими и другими исследованиями.

Ученые выяснили, что три одновременно существовавших государства с 18 года до нашей эры до 660 года нашей эры воевали между в два раза чаще в тех случаях, когда испытывали воздействие со стороны экстремальных погодных явлений.

"При этом государство, которое страдало от стихийных бедствий, чаще оказывалось под угрозой вторжения, чем переходило к наступлению на территории противника. Причиной этого является кризис продовольственной безопасности, который делал страну более уязвимой для нашествия врагов", - сообщает журнал PNAS.

Справка "РГ"

"Три корейских государства" - так называют враждовавшие между собой раннефеодальные корейские княжества Когурё, Пэкче и Силла.

Победу в междоусобной борьбе с помощью китайских войск династии Тан одержало княжество Силла. Однако в 676 году между китайцами и корейцами началась десятилетняя война, которая положила конец экспансии китайской династии Тан на Корейском полуострове. Впрочем, северная часть княжества Когурё смогла отстоять свою независимость от Силла и впоследствии здесь возникло первое маньчжурское государство Бохай.

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