Володин направил на благотворительность более половины доходов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году направил более половины своих доходов на благотворительные цели. Суммарно его отчисления составили более 46 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам источник в окружении спикера.

Точнее, общая сумма пожертвований составила 46 млн 480 тыс. рублей.

В Госдуме напомнили, что Вячеслав Володин на протяжении многих лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи.

По данным источника информации, средства пошли на следующие цели:

- 20,5 миллионов 501 рублей на помощь подшефным лицеям-интернатам для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот и домам престарелых;

- почти 7 млн рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ;

- 5 млн перечислено на благотворительный проект по строительству служебного жилья для врачей и среднего медперсонала Саратовской городской станции скорой медицинской помощи;

- 2 млн рублей спикер пожертвовал благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза";

- 3,4 миллиона рублей из средств Володина ушло на создание скульптуры медицинской военной сестры в Саратове, а еще 1,4 миллиона - на изготовление скульптур в парке села Дугино.

Всего с 2014 года он направил на благотворительность более 266 млн рублей. Как ранее сообщалось, в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур, а в 2007 году продал акции. Сегодня большую часть его дохода составляет прибыль по вкладам.