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15.04.2021 04:23
Рубрика: Общество

Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Частое употребление некоторых продуктов может сказаться на мужском здоровье. Большое количество кофе, алкоголя, мяты приводит к снижению уровня тестостерона, который "отвечает" за половое влечение.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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В списке нежелательных напитков также оказалось пиво. Оно содержит фитоэстрогены - аналоги женских гормонов, которые тоже снижают уровень тестостерона. "Это же касается продуктов с содержанием сои", - рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он посоветовал не пить больше трех чашек кофе в день, иначе возникнут проблемы с надпочечниками, что, в свою очередь, скажется на уровне тестостерона.

Снижать мужскую потенцию могут также сладкие газированные напитки. И дело даже не в том, что толстый человек менее привлекателен. Здесь другой момент: из-за углеводов и большого количества сахара появляется животик, а жировая ткань напрямую влияет на гормональный баланс.

Врач рекомендует мужчинам не отказываться от полноценного обеда, употреблять больше белка. "Важно полюбить зелень (петрушку, сельдерей, укроп) и орехи (грецкий и кедровый)", - говорит Кульгавчук.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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