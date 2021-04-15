Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты

Частое употребление некоторых продуктов может сказаться на мужском здоровье. Большое количество кофе, алкоголя, мяты приводит к снижению уровня тестостерона, который "отвечает" за половое влечение.

В списке нежелательных напитков также оказалось пиво. Оно содержит фитоэстрогены - аналоги женских гормонов, которые тоже снижают уровень тестостерона. "Это же касается продуктов с содержанием сои", - рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он посоветовал не пить больше трех чашек кофе в день, иначе возникнут проблемы с надпочечниками, что, в свою очередь, скажется на уровне тестостерона.

Снижать мужскую потенцию могут также сладкие газированные напитки. И дело даже не в том, что толстый человек менее привлекателен. Здесь другой момент: из-за углеводов и большого количества сахара появляется животик, а жировая ткань напрямую влияет на гормональный баланс.

Врач рекомендует мужчинам не отказываться от полноценного обеда, употреблять больше белка. "Важно полюбить зелень (петрушку, сельдерей, укроп) и орехи (грецкий и кедровый)", - говорит Кульгавчук.