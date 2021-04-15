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15.04.2021 13:11
Рубрика: Культура

Второй кинофестиваль "Край света. Запад" объявил программу и состав жюри

Текст: Сусанна Альперина
Второй Международный Калининградский кинофестиваль "Край света. Запад", который пройдет с 30 апреля по 7 мая 2021 года, объявил состав международного жюри и программу. Жюри профессиональных кинематографистов - одно из трех, которые предусмотрены регламентом фестиваля - на нем также работают подростковое и учительское жюри. Каждое из них присуждает по два своих приза, а в итоге все вместе приходят к общему решению о Гран-при.

В этом году в международное профессиональное жюри войдут пять человек. Хенриетте Борг Рейнхольдт - магистр русского языка и культуры Копенгагенского университета. В январе 2020 года заняла должность директора Датского института культуры в Санкт-Петербурге. Евгений Гришковец - писатель, драматург, театральный режиссер, актер, музыкант. С 1998 года проживает в Калининграде, в 2011-м получил звание почетного гражданина города.

Фото: пресс-служба
Объявлена программа ММКФ 22-29 апреля и партнеры кинофестиваля

Мира Сталева - продюсер, член Европейской киноакадемии и отборочной комиссии премии Европарламента LUX European Audience Film Award. Анна Старобинец - писатель и сценарист. Артем Ткаченко - один из самых востребованных российских киноактеров.

В основном конкурсе кинофестиваля "Край света. Запад" представлены пять игровых и пять документальных фильмов о жизни современных подростков, о радостях и трудностях взросления.

Многие из фильмов конкурсной программы ранее демонстрировались на различных кинофестивалях по всему миру. Лауреатом американского фестиваля независимого кино "Sundance" стал полнометражный дебют Лизы Мэнделап "Волевой подбородок" - о подростках, которые на вопрос "Кем ты хочешь стать?" отвечают: "Инфлюэнсером", а их представление о счастье сводятся к максимальному количеству лайков в соцсетях. "С - счастье" - так называется игровой конкурсный фильм австралийца Джона Шиди о 12-летней девочке, решившей вернуть счастливые улыбки на лица своих родителей.

В картине "Открывая заново" датчанки Фи Амбо копенгагенских школьников учат умению прислушиваться к тому, на что намекает человеку матушка-природа. Главный герой иранского фильма "Тигрица Майя", снятом Джамшидом Моджаддади и Энсоном Хартфордом - смотритель зоопарка. 16-летняя героиня французского драмеди "Звёзды на вес" (режиссер Мари-Софи Шамбон) ведет борьбу с природой, наделившей ее избыточным весом, который мешает осуществлению заветной мечты о полете в космос. С почти неразрешимой проблемой сталкивается 17-летняя девушка в трагикомедии "Я никогда не плачу" Петра Домалевского: героиня отправляется из Польши в Ирландию, чтобы забрать тело погибшего на стройке отца-гастарбайтера. Неожиданный опыт при более близком знакомстве с собственной бабушкой, хозяйкой парикмахерского салона, приобретает 10-летняя главная героиня нидерландского фильма "Салон Роми" (режиссер Миша Камп).

Россию в международном конкурсе представляет мелодрама Павла Мирзоева "Зови меня Дрозд" - о восьмикласснике, переживающем первую любовь, которая отходит на второй план перед гораздо более важными отношениями - с собственным отцом. О девочках-подростках, лишенных внимания родителей и бесконтрольно проводящих время в интернет-чатах, рассказывает фильм-эксперимент"Пойманы в сети" Вита Клусака и Барборы Халуповой, побивший все кассовые рекорды в Чехии. На фестивале будут показаны две версии картины - "12+" и "18+". Также зрителей ждут две внеконкурсные программы: "На краю" и "В точку".

На открытии фестиваля, которое состоится 30 апреля в Калининградском областном драматическом театре, состоится показ трагикомедии Аки Каурисмяки "Гавр" 2011 года. Фильм закрытия фестиваля - "Последние дни на море" авторства филиппинки Венис Атиенцы. Он вошел в программу Берлинале этого года.

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