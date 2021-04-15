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15.04.2021,  
11:51
Текст:  Николай Грищенко

ВВС Бразилии высоко оценили летные качества Ми-35М

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова, командование ВВС Бразилии и летный состав высоко оценивают боевые качества и надежность Ми-35М при действиях в крайне сложных условиях амазонских тропиков.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Ранее командир 8-й эскадрильи ВВС Бразилии майор Ромуло Амарала заявил: вертолеты Ми-35М могут садиться на любую твердую поверхность при минимуме наземной инфраструктуры и независимо от метеоусловий, обеспечивают постоянное боевое прикрытие.

Напомним, 12 апреля холдинг "Вертолеты России" сообщил о том, что бразильские Ми-35М получат новые ремонтно-групповые комплекты из России. Часть агрегатов пройдет комплексное обслуживание на территории РФ. В настоящий момент российская сторона ждет от бразильцев подписания пяти дополнительных соглашений, а также подготовки перечня агрегатов для замены или ремонта в России.

Отметим, что многоцелевой вертолет Ми-35М создан на базе серийного вертолета Ми-24В и обеспечивает круглосуточное выполнение боевых задач даже в ограниченно сложных метеоусловиях. Изготовленный в Ростове-на-Дону вертолет может днем летать на предельно низкой высоте 10 метров с максимальной скоростью 300 километров в час. В грузовую кабину могут помещаться до восьми десантников.

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