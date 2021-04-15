ВВС и ПВО России и Беларуси перейдут к совместному боевому дежурству

Военные России и Беларуси будут нести совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне. Взаимодействие военных расчетов проводятся в соответствии с утвержденным в декабре 2020 года планом действий дежурных сил Единой региональной системы ПВО.

"Уже летом на одном из наших аэродромов в Беларуси начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал генерал-майор Игорь Голуб.

Как сообщает ТАСС, командующий белорусскими зенитчиками также отметил, что военные страны постоянно участвуют в совместных тренировках по противовоздушной обороне.

В 2021 году планируется участие в оперативно-тактических учениях с родами войск ВВС и ПВО Беларуси на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество-2021".