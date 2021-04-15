Вышел Chrome 90 для Windows, Mac и Linux

Новая версия браузера Chrome 90 вышла для операционных систем Windows, Mac и Linux. Как уточняется в блоге Google, разработчики исправили 37 ошибок безопасности, включая уязвимость нулевого дня.

Кроме того, теперь автоматически в браузере будет использоваться HTTPS-соединение. Исключение - IP-адреса, одноуровневые домены, а также зарезервированные имена хостов: где по-прежнему будет использоваться HTTP.

Также в браузере сохраняется новая функция поиска по вкладкам - она будет доступна пользователям по умолчанию (раньше ее нужно было активировать самостоятельно).