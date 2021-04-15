Вышел трейлер триллера "Декабрь" с Александром Петровым в роли Есенина

В России, как мы знаем, остались примерно два актера - Безруков и Петров. Что Александр только что духовно подтвердил, вслед за старшим коллегой воплотив на экране образ русского поэта Сергея Есенина.

Случилось это в драматическом триллере хитмейкера Клима Шипенко "Декабрь". Он же - соавтор сценария. Тизер-трейлер картины размещен на YouTube.

Синопсис. На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Тому лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Есенин "бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий". А именно - "мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути".

В остальных ролях - Сергей Гилев (казак из "Чик"), Андрей Мерзликин ("Бумер", "Россия 88"), Владимир Вдовиченков ("Бригада"), Александр Самойленко ("Семья вурдалаков", "Забытая мелодия для флейты"), Мария Валешная (в роли Дункан), Кирилл Нагиев (сын Дмитрия Нагиева). Кристина Асмус сыграла Елизавету Устинову, жену близкого друга поэта, автора книги о последних днях Есенина (расстреляна на Соловках в 1937-м).

Премьера - "скоро".