Новости

Героя Идриса Эльбы в "Лютере" назвали "недостаточно черным" 12:00
Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в новой драме режиссера "Отца" 11:39
Один из создателей "Симпсонов" Эдвин Агилар умер в 46 лет 11:01
СМИ: Marvel готовит сериал про Росомаху для Disney+ 10:53
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 14.04.2021

Вышел трейлер триллера "Декабрь" с Александром Петровым в роли Есенина

Новости
    15.04.2021, 12:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В России, как мы знаем, остались примерно два актера - Безруков и Петров. Что Александр только что духовно подтвердил, вслед за старшим коллегой воплотив на экране образ русского поэта Сергея Есенина.

Фото: youtube.com/ Pioner Cinema
Вышел трейлер новых "Смешариков"

Случилось это в драматическом триллере хитмейкера Клима Шипенко "Декабрь". Он же - соавтор сценария. Тизер-трейлер картины размещен на YouTube.

Синопсис. На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Тому лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Есенин "бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий". А именно - "мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути".

В остальных ролях - Сергей Гилев (казак из "Чик"), Андрей Мерзликин ("Бумер", "Россия 88"), Владимир Вдовиченков ("Бригада"), Александр Самойленко ("Семья вурдалаков", "Забытая мелодия для флейты"), Мария Валешная (в роли Дункан), Кирилл Нагиев (сын Дмитрия Нагиева). Кристина Асмус сыграла Елизавету Устинову, жену близкого друга поэта, автора книги о последних днях Есенина (расстреляна на Соловках в 1937-м).

Премьера - "скоро".

Новости

Умер сценарист "Бригады" и "Мы из МУРа" Александр Анненский 14.04.2021
Супергеройский комикс автора "Пипца" получит экранизацию 14.04.2021
Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы" 14.04.2021
Станислав Садальский сообщил о смерти актера Олега Марусева 14.04.2021
⧣ Россия
Фото: facebook.com/ boris.kupriyanov
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 14.04.2021
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 14.04.2021
Лещенко прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича 13.04.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер финала "Сокола и Зимнего солдата" 14.04.2021
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 14.04.2021
Вышел трейлер новых "Смешариков" 13.04.2021
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер триллера с Анджелиной Джоли от создателя "Убийцы" 07.04.2021
Вышел русский трейлер "Города шпионов" с Домиником Купером 06.04.2021
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Мороз и Пересильд "Медиатор" 06.04.2021