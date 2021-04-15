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15.04.2021 01:20
Рубрика: Спорт

Обретаем форму

За 100 дней до старта Игр в Токио наши олимпийцы получили экипировку
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8432)
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр, а в Москве в этот же день показали форму, в которой сборная России поедет на крупнейший спортивный форум четырехлетия.
В России важным знаком того, что подготовка к Играм в Токио идет своим чередом, стала презентация экипировки, в которой наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Фото: Михаил Синицын В России важным знаком того, что подготовка к Играм в Токио идет своим чередом, стала презентация экипировки, в которой наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Фото: Михаил Синицын
В России важным знаком того, что подготовка к Играм в Токио идет своим чередом, стала презентация экипировки, в которой наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Фото: Михаил Синицын

В феврале прошлого года, когда о пандемии речи еще не шло, оргкомитет Токио-2020 объявил девиз предстоящих Игр: "Объединены одним чувством". С тех пор одно объединяющее чувство сменялось другим. Сначала это было чувство тревоги, потом, когда стало понятно, что Олимпиада не состоится в запланированные сроки, - чувство глубокого разочарования. Вряд ли ошибусь, если скажу, что сейчас всех объединяет чувство надежды.

Эстафета олимпийского огня проходит без зрителей

Олимпийские игры - всегда больше, чем просто набор соревнований. Некогда Олимпиады останавливали войны. Остановить распространение коронавируса Игры не в силах. Но стать символом возвращения к нормальной жизни они вполне могут.

Еще с прошлого года мир живет в режиме ожидания, передавая самому себе эстафету надежды из одного дня в другой. Проснувшись, мы первым делом открываем статистику заболевших, читаем последние новости из Токио. И, кажется, Олимпийские игры все-таки становятся ближе. Проходят квалификационные турниры (на Игры-2020 отобрались уже 65 процентов участников), стартовала эстафета Олимпийского огня, к слову, под девизом "Надежда освещает наш путь". Кто сомневается, за ней можно следить бесплатно в режиме онлайн.

Конечно, в битве с невидимым врагом, как назвала коронавирус губернатор Токио Юрико Коикэ, приходится нести потери. Сокращено количество спортсменов, которые приедут в столицу Японии, на трибунах не будет иностранных болельщиков. Из-за переноса Олимпиады и дополнительных мер по безопасности увеличены финансовые затраты. Но Игры стоят всех этих свеч. В конце концов, как неоднократно подчеркивал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, "плана Б у нас нет. Мы уверены, что Олимпиада состоится".

Запуск обратного отсчета 100 дней до Олимпийских игр - традиционно важнейший сигнал. Церемония в столице Японии получилась скромной, но эмоциональной. На горе Такао установили огромные пять колец, а в здании мэрии города - статуи талисманов Игр Мирайтовы и Сомэйти.

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"Я хочу выразить глубокую благодарность врачам, которые днем и ночью ведут борьбу с коронавирусом. Мэрия Токио постоянно работает над предотвращением распространения. Мы будем рады приветствовать атлетов, которые приедут, когда начнутся Игры. Перенос Олимпиады стал вызовом для человечества, мы продолжаем борьбу с невидимым врагом, коронавирусом. Но мы рассчитываем, что Игры в Токио 2020 станут запоминающимся событием для всего мира. Мы все сделаем для того, чтобы провести успешные и безопасные Игры. Надеюсь, они станут символом устойчивого возрождения", - сказала на торжественной церемонии в Японии губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ну а в России важным знаком того, что подготовка к Играм в Токио идет своим чередом, стала презентация в одном из павильонов ВДНХ экипировки, в которой наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Осталось теперь только туда поехать.

Что известно об Играх-2020

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Спортсмены перед посадкой в самолет должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 72 часа до вылета. В Токио все атлеты освобождены от двухнедельного карантина.

Вакцинация не будет обязательным условием участия в Олимпиаде. Но каждые четыре дня все спортсмены будут сдавать тест на коронавирус.

Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Количество местных зрителей на трибунах еще не согласовано.

Эстафета Олимпийского огня стартовала 25 марта. Японцам не рекомендуется следить за ней вживую, но ведется прямая трансляция.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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