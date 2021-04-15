За 2020 год число новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на четверть

В конце 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране до 2030 года - в продолжение стратегии, исполнение которой завершилось в прошлом году.

В новом документе поставлена задача в течение десяти лет снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тысяч человек в 2020 году до 45 тысяч - в 2030-м. А также снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до минимальных показателей. К 2030 году должно вырасти с 72 до 95 процентов число людей, принимающих антиретровирусную терапию, а стоимость такой терапии должна постепенно снизиться.

Кроме того, за десять лет требуется полностью изжить дискриминацию ВИЧ-позитивных людей с помощью повышения уровня знаний об этой инфекции среди медработников и педагогов. Не секрет, что опросы показывают, насколько он еще низок: многие уверены, что ВИЧ передается бытовым путем, поэтому боятся работать с такими детьми. Не редкость и дискриминация взрослых ВИЧ-позитивных - их увольняют с работы, отказывают в медицинской помощи, избегают общения, узнав об их статусе. Нередко стигматизации подвергаются их семьи и даже дети.

Это все - проявления незнания и стереотипы мышления. Но одновременно активизируют работу объединения самих ВИЧ-позитивных людей, а также различных некоммерческих организаций и активистов, оказывающих содействие им и их семьям. Одно из таких объединений - Ассоциация "Е.В.А.", помогающая ВИЧ-положительным женщинам.

- Стигма в отношении ВИЧ-позитивных людей определенно уменьшается, - рассказала "РГ" директор ассоциации Юлия Годунова. - Мы видим в открытых источниках больше правдивой информации о ВИЧ, повышается уровень знаний об этом заболевании. Появляются интересные социальные проекты, направленные на просвещение населения. Но люди с ВИЧ продолжают сталкиваться со стигматизирующим отношением во всех сферах жизни - в вопросах оказания социальной и медицинской помощи, в трудовых отношениях, в семье. В 2020 году к нам в организацию обратилось 76 человек в связи с отказом в предоставлении медицинских услуг на основании ВИЧ-положительного статуса. Другой пример: в 2019 году мы искали новый офис. Узнав о том, что мы работаем с ВИЧ-положительными людьми, владелец помещения отказал нам в аренде.

- В крупных городах стигма снижается, - считает и психолог Светлана Изамбаева, одна из первых обнародовавшая свой ВИЧ-позитивный статус и основавшая благотворительный фонд, который работает с такими людьми, в том числе с детьми и подростками. - Но в маленьких городах и селах предубеждения остаются. Когда ко мне приходят пациенты с этой проблемой, я вижу, насколько велика степень их непонимания, горя и даже ужаса. Вот сегодня на приеме была женщина - она узнала, что ее сын и невестка инфицированы. Она с тревогой спрашивала: как же мне теперь себя вести, как стирать белье, давать ли им посуду и т.д.

Опросы показывают: многие уверены, что ВИЧ передается бытовым путем, поэтому боятся работать с ВИЧ-позитивными детьми

Для многих людей, живущих с ВИЧ, характерна и самостигма - узнав о своем статусе, они испытывают стыд, чувство вины, ненависть к себе, хотя ведут совершенно достойный образ жизни и заразились, например, в обычном тату-салоне или от законного супруга. Подчас эти негативные чувства приводят и к попыткам суицида.

- Чувство вины у ВИЧ-позитивных настолько сильно, что подчас невозможно его вынести, - продолжает Светлана Изамбаева. - И человек находит способ себя уничтожить - часто даже бессознательно. Степень тревоги растет, панические атаки ведут к депрессивному расстройству. В ходе консультаций степень самообвинений удается снизить, но многое зависит и от личности. Кто-то может и самостоятельно справиться, кого-то достаточно направить на правильные ресурсы достоверной информации.

- В борьбе с самостигмой помогают группы взаимопомощи, создание площадок для открытого общения людей с ВИЧ, - продолжает Юлия Годунова. - В наших проектах работают психологи и равные консультанты. Это люди, которые сами живут с ВИЧ, прошли специальное обучение и помогают другим ВИЧ-положительным людям решать социально-бытовые проблемы, связанные с диагнозом, опираясь на личный опыт. Кроме того, среди специалисток нашей организации есть ВИЧ-положительные женщины, которые приняли решение открыть свой статус.

25 процентов - на столько снизилось число заразившихся ВИЧ в 2020 году

Они выступают на мероприятиях различного уровня, дают комментарии СМИ, снимаются в глянцевых журналах, общаются с популярными блогерами, ведут собственные страницы в социальных сетях. Их опыт вдохновляет людей с ВИЧ и заставляет пересмотреть собственное отношение к диагнозу.

- Благодаря современной медицине можно фактически остановить ВИЧ на ранней стадии, а на поздней - повернуть его вспять, - говорит посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ-СПИДа певица и актриса Вера Брежнева. - У нас очень много людей, которые даже не подозревают, что заражены ВИЧ. Обязательно нужно проходить тестирование, сдавать анализы, чтобы знать, что ты здоров. Я это делаю регулярно.

Опасная инфекция постепенно сдает свои позиции. За 10 месяцев 2020 года число новых случаев заражения ВИЧ в нашей стране сократилось на 25 процентов, сообщил Роспотребнадзор - зарегистрировано 49920 случаев ВИЧ-инфекции, тогда как в 2019-м их было более 65 тысяч. Количество умерших от СПИДа по сравнению с 2010 годом также уменьшилось - на 39 процентов, снижается и темп прироста заболеваемости.

Тем не менее ВИЧ-инфекция в России не перестает быть реальной угрозой. Специалисты определяют целый ряд причин: антисанитария в медицинских заведениях, пирсинг- и тату-мастерских, маникюрных кабинетах; инъекционная наркомания; распространенность ВИЧ-диссидентства, когда даже сами заразившиеся не верят, что ВИЧ существует, и отказываются от медицинской помощи; недостаточная информированность населения об этом заболевании; отсутствие доступа к лекарствам. В группу риска входят наркоманы, лица, ведущие активную половую жизнь со случайными партнерами, больные со сниженным иммунитетом. Но и тем, кто в это числе не входит, нельзя терять бдительность при медицинских манипуляциях, пользовании услугами, связанными с контактом с кровью и т.п.

Важно

Роспотребнадзор информирует: ВИЧ не передается при рукопожатии, кашле, чихании, пользовании общественным телефоном, посещении больницы, открывании дверей, использовании общей посуды и столовых приборов, при совместном пользовании туалетами и душевыми комнатами, бассейнами, при укусе комаров и других насекомых. Здоровый человек может без опасений находиться рядом с ВИЧ-инфицированным и жить с ним под одной крышей. При условии правильного лечения ВИЧ-статус не мешает вступать в брак, рожать здоровых детей и прожить долгую счастливую жизнь.