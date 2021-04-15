Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ

Украинские власти при поддержке западных кураторов ведут информационную агрессию против России для того, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в Контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов, по большому счету, настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны. Украинские западные СМИ вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной. Страны Запада то отдельно, то вместе тиражируют заявления по этому вопросу", - сказала дипломат в ходе брифинга.

Она также добавила, что украинские власти явно не хотят добиваться урегулирования конфликта в Донбассе мирными и дипломатическими средствами.

Напомним, ранее представитель России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что на очередном заседании группы представители Украины отказались даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года.