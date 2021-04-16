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16.04.2021 11:57
Рубрика: Культура

Артем Ткаченко станет ведущим программы "Секреты"

Текст: Сусанна Альперина
Первая серия новой докудрамы "Секреты" выйдет на ТВ-3 19 апреля в 16:55. В ней зритель сможет взглянуть на один и тот же конфликт глазами оппонентов - сцены разыгрывают профессиональные актеры. Каждая серия состоит из двух частей, рассказанных от лица двух главных персонажей. Герои "Секретов" - дети и родители, супруги, друзья, партнеры - вначале не понимают друг друга и в своем упрямстве готовы пойти на крайние меры. Смогут ли они вовремя остановиться и разобраться в ситуации?
Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3 Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3
Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3

Ведущий проекта - актер театра и кино Артем Ткаченко. Зрители знают его по таким проектам, как "Гоголь", "Аванпост", "Вампиры средней полосы" и другим. "Услышать и понять другого, даже самого близкого человека - не так просто, но это и есть самое важное в жизни. Только так достигается гармония, и мы становимся счастливыми", - говорит Артем Ткаченко.

Фото: предоставлено "Среда"
Российский сериал "Секреты семейной жизни" покажут в разных странах

Главный герой премьерной серии "Секретов" Константин после смерти жены в одиночку воспитывает 16-летнюю дочь Нику. Мужчина с головой ушел в работу и даже не догадывался, что у дочери появились от него секреты. Он находит у нее положительный тест на беременность и не знает, что делать. Попутно он выясняет, что его бизнес-партнер Игнат, которого Константин считал своим надежным другом, тайно от него встречался с Никой.

В ролях: Сергей Друзьяк, Павел Савинков, Олег Каменщиков, Маргарита Дьяченкова, Антон Удиванов, Сергей Чугин, Анастасия Сипайло, Глеб Крицын, Анна Баркалова и другие. Производством докудрамы занимается студия 1-2-3 Production, генеральные продюсеры: Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3
Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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