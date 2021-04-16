Байден сохранит рекордно низкий лимит на въезд беженцев в США

Президент США Джозеф Байден не намерен в этом году увеличивать квоту на допуск беженцев. Об этом 16 апреля сообщает Associated Press.

В настоящее время рекордно низкий лимит, установленный бывшим президентом США Дональдом Трампом, составляет 15 тысяч человек в год. Причем на протяжении последних двенадцати месяцев прием беженцев фактически прекратился из-за пандемии.

При этом могут быть пересмотрены категории беженцев, имеющие приоритет для получения соответствующего статуса. В частности, больше разрешений могут начать выдавать выходцам из стран Африки, с Ближнего Востока и из Центральной Америки. Кроме того, планируется снять ограничения на въезд беженцев из Йемена, Сирии и Сомали.

Ранее, в феврале, Байден обещал увеличить квоту на прием беженцев до 125 тысяч человек в год.