Новости

В Техасе два человека убиты в перестрелке с полицией 21:38
В Госдуме оценили слова Псаки об изоляции России 21:29
В Италии запустили "бесковидный" поезд 21:28
Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг 21:08
Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае 20:47
Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят 20:17
"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 20:09
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 20:08
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 20:17
Рубрика: Общество

Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят

Текст: Владимир Емельяненко
В Русской православной церкви заявили о том, что составили список из более чем 4,7 тысячи оставленных храмов - объектов религиозного назначения, ранее принадлежавших РПЦ, но заброшенных или находящихся в аварийном состоянии.

Они в рамках программы "Возрождение русской церковной архитектуры" частично законсервированы и готовятся к реставрации, частично созданы и создаются их трехмерные модели. После восстановления часть храмов будет использоваться по прямому назначению, часть станет объектами туристических маршрутов и религиозного паломничества. Об этом заявил президент фонда "Иннотех XXI", член экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР) Алексей Агапов.

Фото: Reuters /YouTube
Ученые разгадали тайну крестов в иерусалимском храме Гроба Господня

Русская православная церковь совместно с фондом "Иннотех XXI" создает всероссийский реестр объектов церковной архитектуры - делает лазерную фотограмметрию, то есть переводит храмы в "цифру".

"Для общего обозрения будут доступны 3D-модели храмов", - заявил Агапов на научно-практической конференции в Общественной палате России, посвященной возрождению сельских храмов.

По его словам, фонд ведет кропотливую работу с митрополиями РПЦ, чтобы понять, какие храмы нужно оцифровать в первую очередь, а какие еще могут подождать. Он сообщил, что прежде всего для восстановительных работ сначала выбраны деревянные храмы, более подверженные разрушению. "Надеемся, что в июле мы получим финансирование для проведения этих работ из разных источников - внебюджетных и министерства культуры", - заметил он.

В год, по данным фонда "Иннотех XXI", реставраторы смогут отсканировать и заложить в реестре 500-700 храмов.

Справка "РГ"

Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" создан для реализации проекта РПЦ "Возрождение русской церковной архитектуры".

Общество Религия

Главное сегодня

Россия высылает пять польских дипломатов
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19