Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят

В Русской православной церкви заявили о том, что составили список из более чем 4,7 тысячи оставленных храмов - объектов религиозного назначения, ранее принадлежавших РПЦ, но заброшенных или находящихся в аварийном состоянии.

Они в рамках программы "Возрождение русской церковной архитектуры" частично законсервированы и готовятся к реставрации, частично созданы и создаются их трехмерные модели. После восстановления часть храмов будет использоваться по прямому назначению, часть станет объектами туристических маршрутов и религиозного паломничества. Об этом заявил президент фонда "Иннотех XXI", член экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР) Алексей Агапов.

Русская православная церковь совместно с фондом "Иннотех XXI" создает всероссийский реестр объектов церковной архитектуры - делает лазерную фотограмметрию, то есть переводит храмы в "цифру".

"Для общего обозрения будут доступны 3D-модели храмов", - заявил Агапов на научно-практической конференции в Общественной палате России, посвященной возрождению сельских храмов.

По его словам, фонд ведет кропотливую работу с митрополиями РПЦ, чтобы понять, какие храмы нужно оцифровать в первую очередь, а какие еще могут подождать. Он сообщил, что прежде всего для восстановительных работ сначала выбраны деревянные храмы, более подверженные разрушению. "Надеемся, что в июле мы получим финансирование для проведения этих работ из разных источников - внебюджетных и министерства культуры", - заметил он.

В год, по данным фонда "Иннотех XXI", реставраторы смогут отсканировать и заложить в реестре 500-700 храмов.

Справка "РГ"

Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" создан для реализации проекта РПЦ "Возрождение русской церковной архитектуры".