Более 80 дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности

Уголовное наказание - еще один аргумент за соблюдение всех предписанных санитарных норм. В России действует уголовная ответственность за заражение коронавирусом по неосторожности. Если больной человек или носитель вируса нарушил карантин, появился в общественном месте без маски и перчаток, общался с людьми, которые затем заболели, то против него будет возбуждено уголовное дело.

Что и происходит. Первый замглавы МВД России Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ сообщил, что таких дел уже возбуждено 82. Речь, разумеется, идет о полностью доказанных ситуациях. Ведь не секрет, что за больными людьми, проходящими амбулаторное лечение на дому, установлено наблюдение. Кто-то не выдерживает, выходит на улицу, в магазин, с кем-то общается и заражает других.

Впрочем, это - не по злобе, человек чисто психологически не выдерживает изоляции и выходит из дома.

Другое дело, когда негодяи специально распространяют дезинформацию о коронавирусе, чтобы заработать денег на страхе людей. И таким образом наносят вред их здоровью. Вот только шутки в интернете про коронавирус могут плохо закончиться для шутников. А именно - тюрьмой.

Александр Горовой рассказал, что уже установлена уголовная ответственность с момента пандемии на территории России за распространение ложных сведений, касаемых эпидемиологических угроз. За прошедший год было возбуждено 23 уголовных дела по 207 статье УК РФ. Напомним, что по этой статье можно потерять свободу на срок до трех лет.