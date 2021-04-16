ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва"

Банк России отозвал лицензию у банка "Нейва", который занимал 188 место в банковской системе по размеру активов.

Как сообщается на сайте регулятора, екатеринбургский банк "Нейва" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, банком были допущены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, говорится в сообщении ЦБ. В банк "Нейва" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.