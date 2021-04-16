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16.04.2021 08:58
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Текст: Иван Черноусов
Банк России отозвал лицензию у московского Интерпромбанка. Он занимал 151 место в банковской системе РФ по размеру активов.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В ЦБ приняли такое решение в связи с тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Интерпромбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Фото: istock
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По мнению ЦБ, подавляющую часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды. "Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Интерпромбанк провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала", - говорится в заявлении Банка России.

Также в ЦБ отметили, что по итогам 2020 года убыток Интерпромбанка составил 3,9 млрд рублей, что составляло 57% от величины его капитала.

Интерпромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Выплата вкладов осуществляется государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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