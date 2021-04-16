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Через месяц WhatsApp начнет "отключать" пользователей

Текст:   Антон Благовещенский
16.04.2021,  
10:15
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Уже через месяц, 15 мая 2021 года, мессенджер WhatsApp поставит пользователей перед выбором - принять новые правила сервиса или отказаться от них.

Те, кто согласится с новыми условиями использования WhatsApp, смогут пользоваться им как и раньше. Пользователи, которые откажутся принять обновленные правила, будут серьезно ограничены в функциональности.

В WhatsApp подчеркивают, что учетные записи таких пользователей не будут удалены. однако они не смогут читать и отправлять сообщения - мессенджер будет работать только на прием звонков и уведомлений до тех пор, пока человек не согласится с обновленными условиями. В период до 15 мая пользователям также будет предоставлена возможность экспорта чатов на Android и iPhone.

Пользователям назвали огромный недостаток WhatsApp

Новые правила использования WhatsApp предусматривают передачу большего, чем ранее, объема пользовательских данных в материнскую компанию Facebook. Первая попытка внедрить их была предпринята еще зимой, однако изменения вызвали резкую критику со стороны пользователей.

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