Члены Совета Федерации отчитались о доходах

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев остается самым богатым членом Совета Федерации. Как следует из его декларации на сайте палаты, за 2020 год парламентарий заработал более 4 миллиардов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее (2,7 миллиарда рублей​​).

В тройке самых богатых сенаторов по итогам прошлого года вошел также Игорь Зубарев (Карелия) - 2 миллиарда 421 миллион рублей и Александр Бабаков (Тамбовская область), он заработал 483 миллиона рублей.

Отметим, что годом ранее Бабаков был вторым по доходам (512 миллионов рублей), а Зубарев - третьим (484,6 миллиона рублей).

Напомним также, что ежегодное декларирование сведений об имуществе входит в обязанности сенаторов и депутатов всех уровней. Они должны отражать в документе как свои доходы, так и заработки и имущество своих супругов и несовершеннолетних детей.

По данным пресс-службы Совфеда, все сенаторы в срок (до 1 апреля) исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.