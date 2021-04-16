До конца года может поменяться порядок финансирования здравоохранения

Окончательные подходы к источникам финансирования системы здравоохранения должны быть определены до конца года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии минздрава 16 апреля.

Она подчеркнула, что основанием для пересмотра источников и объемов финансирования станут клинические рекомендации и новые стандарты оказания медицинской помощи, которые сегодня разрабатываются.

"Благодаря этим документам станет понятно, в каком объеме будет финансироваться здравоохранение из федерального бюджета, а в каком из средств регионов и Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - заключила вице-премьер.