Доход Матвиенко за год вырос на 700 тысяч рублей и составил 17,5 млн

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году вырос чуть более чем на 700 тыс. рублей и составил порядка 17,5 млн рублей. Это следует из декларации о ее доходах, опубликованной на сайте верхней палаты парламента.

В 2019 году председатель СФ заработала 16,7 млн, что на 1,4 млн больше, чем годом ранее. Недвижимое имущество главы Совфеда приросло одним земельным участком площадью 1036 кв.м., который находится у сенатора в пользовании.

Ей по-прежнему принадлежит дачный участок с прилегающим склоном общей площадью более 600 кв.м, дача площадью 729,40 кв.м, квартира (290,3 кв.м), машиноместо и три нежилых здания. В ее распоряжении есть также служебная дача площадью 730 кв.м.

Транспортных средств у Валентины Матвиенко, которая, к слову, любит водить машину, не имеется.

Напомним, ежегодное декларирование сведений об имуществе входит в обязанности сенаторов и депутатов всех уровней. Они должны отражать в документе как свои доходы, так и заработки и имущество своих супругов и несовершеннолетних детей.

По данным пресс-службы Совфеда, все сенаторы в срок (до 1 апреля) исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.