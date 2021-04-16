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16.04.2021 18:50
Рубрика: Власть

Доход Матвиенко за год вырос на 700 тысяч рублей и составил 17,5 млн

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году вырос чуть более чем на 700 тыс. рублей и составил порядка 17,5 млн рублей. Это следует из декларации о ее доходах, опубликованной на сайте верхней палаты парламента.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В 2019 году председатель СФ заработала 16,7 млн, что на 1,4 млн больше, чем годом ранее. Недвижимое имущество главы Совфеда приросло одним земельным участком площадью 1036 кв.м., который находится у сенатора в пользовании.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Ей по-прежнему принадлежит дачный участок с прилегающим склоном общей площадью более 600 кв.м, дача площадью 729,40 кв.м, квартира (290,3 кв.м), машиноместо и три нежилых здания. В ее распоряжении есть также служебная дача площадью 730 кв.м.

Транспортных средств у Валентины Матвиенко, которая, к слову, любит водить машину, не имеется.

Напомним, ежегодное декларирование сведений об имуществе входит в обязанности сенаторов и депутатов всех уровней. Они должны отражать в документе как свои доходы, так и заработки и имущество своих супругов и несовершеннолетних детей.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По данным пресс-службы Совфеда, все сенаторы в срок (до 1 апреля) исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

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