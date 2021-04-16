Доход Мишустина в 2020 году составил 19,9 млн рублей

Вице-премьеры и министры отчитались о доходах за 2020 год

Члены кабинета министров представили данные о своих доходах за 2020 год.

У первого вице-премьера Андрея Белоусова он составил 31,6 миллиона рублей. Немногим меньше - 29,9 миллиона - получил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Среди других зампредов выделяется Дмитрий Чернышенко, ранее много лет проработавший в коммерческих структурах. Его доход превысил 142 миллиона рублей.

Более 40 миллионов заработали Юрий Трутнев, Александр Новак и Татьяна Голикова. Марату Хуснуллину прошлый год принес 24 миллиона. Благосостояние Алексея Оверчука пополнилось на 20,5 миллиона, Юрия Борисова - на 19, а Виктории Абрамченко - на 18,7 миллиона.

У министров правительства минимальные и максимальные доходы различаются в 82 раза. Если министр промышленности и торговли Денис Мантуров получил в 2020 году 740 миллионов, то министр культуры Ольга Любимова - девять миллионов рублей. Не перешагнули планку в 10 миллионов и глава МЧС Евгений Зиничев (9,9) и министр просвещения Сергей Кравцов (9,4).

У большинства министров доходы колеблются в пределах 10-30 миллионов рублей. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров получил 10,2 миллиона, глава Минприроды Александр Козлов и глава Минспорта Олег Матыцин - чуть более 12, министр науки и высшего образования Валерий Фальков - 13,3, руководитель МВД Владимир Колокольцев - 14,7 миллиона, а министр обороны Сергей Шойгу - 15,9. О более 20 миллионах отчитались глава Минюста Константин Чуйченко (20,6), министр экономического развития Максим Решетников (22,7) глава Минцифры Максут Шадаев (23,2), министр здравоохранения Михаил Мурашко (26,3), министр труда и социальной защиты Антон Котяков (чуть более 27).

Министру финансов Антону Силуанову прошлый год принес 34,9 миллиона рублей, главе Минстроя Иреку Файзуллину - 73,2 миллиона, а руководителю Минвостокразвития Алексею Чекункову - более 82 миллионов. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев внес в декларацию 133 миллиона рублей.

Высокий уровень доходов продемонстрировали пришедшие в правительство из бизнеса только в ноябре министр энергетики Николай Шульгинов и министр транспорта Виталий Савельев - 201, 6 и 359,4 миллиона рублей соответственно.