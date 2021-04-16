Доход Володина за 2020 год составил более 84 млн рублей

Доход Володина составил на 16 млн рублей меньше, чем в 2019 году.

Как сообщил журналистам источник в окружении спикера, более половины своих доходов за прошлый год он направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 46 млн 480 тысяч рублей. Для Володина это уже стало традицией. С 2014 года он направил на благотворительность более 266 млн рублей.

В собственности парламентария находятся жилой дом площадью 989,2 кв. м, квартира 174,3 кв. м, земельный участок 8320 кв. м, два гостевых дома, ряд построек и машиномест. В аренде есть еще один земельный участок площадью 11105 кв. м.

Как ранее сообщали в окружении Володина, в 1999 году он принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, после чего продал акции. А теперь большую часть дохода спикера составляет прибыль по вкладам.