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16.04.2021 18:59
Рубрика: Власть

Доход Володина за 2020 год составил более 84 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2020 год. Спикер заработал более 84 млн 46 тыс. рублей, следует из представленной на сайте ГД декларации.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Доход Володина составил на 16 млн рублей меньше, чем в 2019 году.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Доход Матвиенко за год вырос на 700 тысяч рублей и составил 17,5 млн

Как сообщил журналистам источник в окружении спикера, более половины своих доходов за прошлый год он направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 46 млн 480 тысяч рублей. Для Володина это уже стало традицией. С 2014 года он направил на благотворительность более 266 млн рублей.

В собственности парламентария находятся жилой дом площадью 989,2 кв. м, квартира 174,3 кв. м, земельный участок 8320 кв. м, два гостевых дома, ряд построек и машиномест. В аренде есть еще один земельный участок площадью 11105 кв. м.

Как ранее сообщали в окружении Володина, в 1999 году он принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, после чего продал акции. А теперь большую часть дохода спикера составляет прибыль по вкладам.

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