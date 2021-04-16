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16.04.2021 18:24
Рубрика: Экономика

Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ценные бумаги и акции являются лучшим способом вложения средств. Об этом заявил бывший министр экономики, экономист Андрей Нечаев.

Фото: iStock
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"В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг. Также можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ (облигации федерального займа. - Прим.ред.) - прирост составит более 7% годовых", - считает Нечаев.

Он также отметил, что облигации частных компаний или негосударственные бумаги потенциально могут дать еще большую прибыль - до 8-9%.

При этом экс-министр отметил высокий риск при попытках спекулировать на акциях или курсах валют.

Одним из преимуществ подобных инвестиций Нечаев назвал низкий порог входа на рынок, что отличает биржу от вложений, например, в недвижимость, где требуется большой стартовый капитал, сообщает Ura.ru.

Экономика Финансы

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