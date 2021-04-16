Экспортеры смогут выставить товар сразу на 78 маркетплейсах

Российские экспортеры получат доступ к 78 электронным мировым площадкам. Такую возможность для них запустил Российский экспортный центр (РЭЦ).

РЭЦ обновил инструмент "Навигатор маркетплейсов". Теперь экспортеры получат возможность выйти на 78 маркетплейсов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Список площадок расширяли, исходя из принципов расширения географии онлайн-экспорта, его отраслевой специфики и новых моделей продвижения, рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина.

Так, теперь клиентам РЭЦ доступны такие площадки, как Yahoo! Shopping, Rakuten,jp в Японии и Lazada, которая присутствует в 6 азиатских странах: Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филиппины. По Lazada РЭЦ пока начал работу с Вьетнама и Таиланда, далее планирует расширять список стран. Также в перечень площадок добавилось 15 европейских маркетплейсов - Otto, La Redoute и другие.

Добавлен ряд площадок для продвижения туристических услуг - Booking.com, Trip.com, AirBnb, Expedia. "Несмотря на объективные обстоятельства, у экспортеров сейчас есть возможность обеспечить свое присутствие на международных специализированных порталах и подготовить зарубежную аудиторию к снятию ограничений, на что в "горячий сезон" у предпринимателей просто не хватает времени", - пояснили в пресс-службе РЭЦ.

"Навигатор маркетплейсов" подойдет как для микробизнеса, так и для крупных компаний, считает Никишина. Кроме того, он является неотъемлемой частью совместной программы РЭЦ с региональными центрами поддержки экспорта, которые могут предоставлять экспортерам финансовую поддержку по выходу на зарубежные онлайн-площадки.