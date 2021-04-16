Еще в четырех префектурах Японии усилят меры против коронавируса

Правительство Японии расширяет зону действия усиленных мер против распространения коронавируса, добавив в нее еще четыре префектуры - Канагаву, Сайтаму, Тибу и Айти. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

По его словам, усиленные ограничения в регионах будут действовать с 20 апреля по 11 мая. Напомним, с этого понедельника, 12 апреля, режим усиления мер против распространения коронавируса был введен в Токио, в западной префектуре Киото и на Окинаве - самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах - Осака, Мияги и Хёго, пишет ТАСС.

Согласно правилам, заведения общепита закрываются уже в 20:00 и за час до этого прекращают продавать алкоголь. Жителям регионов, попавших под новый режим, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур, чтобы понизить риск распространения коронавируса. По последним данным, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Японии уже превысило 519 тысяч человек.