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16.04.2021 21:43
Рубрика: Экономика

Форум "Арктика - территория диалога" пройдет весной 2022 г. в Петербурге

Текст: Ольга Игнатова

Оргкомитет по подготовке и проведению VI Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" определил, что форум состоится в конце марта-начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. При этом, в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. и высокой актуальностью арктической повестки, мероприятие будет проходить два года подряд - в 2022 и 2023 годах.

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
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"В 2021-2023 годах в соответствии с принципом ротации к России переходит пост председателя в Арктическом совете. Российская Федерация сегодня лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. Развитие Северного морского пути, наука и технологии, охрана окружающей среды, вопросы обороны и безопасности, освоение арктических месторождений - это неполный перечень тех направлений, в которых ведут работу российские специалисты. Международный арктический форум - еще одна площадка для того, чтобы рассказать о российских достижениях, обсудить с международным экспертным сообществом актуальные вопросы освоения арктических территорий, развития портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды, повышения качества жизни людей", - отметил председатель Оргкомитета форума, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Арктическая повестка всегда является неотъемлемой частью крупных многосторонних мероприятий в России. Тематические сессии по широкому кругу вопросов, касающихся различных аспектов развития российской арктической зоны и международного сотрудничества в 2021-2023 годах, интегрированы в деловые программы Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российской энергетической недели и другие события.

"В период председательства Российской Федерации в Арктическом совете проведение форума "Арктика-территория диалога" имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов Арктических территорий. Форум традиционно дает мощный дополнительный импульс для развития экономики региона и является важным событием международной арктической повестки. Мы решили провести мероприятие весной, этот временной период имеет особую значимость для коренных народов Севера - окончание полярной ночи и начало очередного годового цикла", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков.

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