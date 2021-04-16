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16.04.2021 01:00
Рубрика: Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

Текст: Ольга Игнатова
Последний месяц весны практически на всей территории России должен быть теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Хотя не исключены и периоды похолодания.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"В большинстве регионов температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше нормы, - уточнила Паршина. - К сожалению, не дотянет до нормы погода в южных регионах - в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. Средние ночные температуры там будут колебаться в диапазоне плюс 10-12 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 19 до 24 градусов. В принципе, довольно комфортно, но в мае на юге может быть и теплее".

Фото: Роман Щербенков
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Может быть ниже нормы в мае и в сибирских регионах. В частности, в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края. В ночное время температура там может понижаться до минус 5 градусов, а днем повышаться до плюс 10-15 градусов.

В средней полосе России температура будет выше климатической нормы примерно на градус, рассказала Паршина. Это означает, что по ночам будет плюс 10, а днем - плюс 20 и выше. При похолоданиях по ночам температура может понижаться до плюс 2-7 градусов, а днем - до плюс 11-16 градусов.

На юге Дальнего Востока май обещает быть обычным - температуры будут держаться в пределах многолетних значений, то есть ночью будет от 5 до 10 тепла, днем - плюс 15-20 градусов. В Якутии и на востоке Таймыра, в самых холодных местах страны, май окажется теплее обычного. Это значит, что по ночам там прогнозируется минус 2-7, а днем возможно повышение температуры до плюс 10 градусов.

Осадки в центральной части страны, на северо-западе, в Коми, на большей части Поволжья и юге европейской территории ожидаются в пределах нормы. На большей части Красноярского края, кроме крайнего юга и крайнего севера, в Магаданской области и Хабаровском крае тоже будет не слишком дождливо.

Фото: iStock
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А вот много дождей пройдет на юго-западе Центрального округа - в Брянской, Курской, Белгородской областях, на Ямале, на северо-востоке Якутии, в Амурской области, в центре Хабаровского края.

Дефицит осадков намечается в Карелии, Архангельской области, в Пермском крае, Удмуртии, Башкирии, на Урале - в частности, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, на юге Тюменской области, на части Новосибирской области, в Омской области, на юге Иркутской области и других областях. Там вполне возможны природные возгорания. В центральных областях в мае осадков выпадает около 50 мм. Примерно такую картину и ожидают синоптики.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный прогноз погоды на май Гидрометцентр выпустит в последних числах апреля.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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