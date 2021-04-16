Глава Минприроды: Отходы надо рассматривать как сырьевую базу

Россия должна получать максимальных доход от использования твердых коммунальных отходов, а сами отходы надо рассматривать как сырьевую базу. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов во время посещения нового экотехнопарка "Тула".

"Переход к экономике "замкнутого цикла", при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс при производстве новой продукции - это то, к чему мы стремимся на территории всей страны, - сказал министр. - То есть твёрдые коммунальные отходы нужно рассматривать как сырьевую базу, которую не нужно уничтожать и сжигать, а её необходимо перерабатывать и возвращать в товарооборот".

По словам Александра Козлова такой подход должен привести к максимальной экономической и экологической эффективности экономики России.