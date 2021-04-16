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16.04.2021 11:29
Рубрика: Общество

Голикова призвала осторожно снимать ограничительные меры

Текст: Елена Манукиян
Апрель и май - сложные месяцы по заболеваемости, а коронавирус всегда легко присоединяется к сезонным инфекциям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава 16 апреля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с этим она порекомендовала губернаторам регионов осторожно снимать ограничительные меры.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, что с таким трудом достигли и обрели", - сказала она. Вице-премьер, напомнив, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав полномочия регионам по принятию решений о послаблениях, исходя из ситуации по коронавирусу.

Голикова также отметила, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину, что оказалось важным, нужным и в правильное время. По ее словам, сегодня важно уделять большое значение вакцинации населения. При этом прививку сделали уже более 8 млн россиян.

"Объемы вакцинации нарастают, и это дает возможность думать о том, что в ближайшее время ограничения будут сняты", - подытожила вице-премьер.

По состоянию на 16 апреля в РФ выявлено 4,7 млн случаев заболевания коронавирусом.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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