Голикова призвала осторожно снимать ограничительные меры

В связи с этим она порекомендовала губернаторам регионов осторожно снимать ограничительные меры.
"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, что с таким трудом достигли и обрели", - сказала она. Вице-премьер, напомнив, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав полномочия регионам по принятию решений о послаблениях, исходя из ситуации по коронавирусу.
Голикова также отметила, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину, что оказалось важным, нужным и в правильное время. По ее словам, сегодня важно уделять большое значение вакцинации населения. При этом прививку сделали уже более 8 млн россиян.
"Объемы вакцинации нарастают, и это дает возможность думать о том, что в ближайшее время ограничения будут сняты", - подытожила вице-премьер.
По состоянию на 16 апреля в РФ выявлено 4,7 млн случаев заболевания коронавирусом.