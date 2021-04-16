Google обещал удалить запрещенный в РФ контент и исправить карты

Руководство Google выразило готовность устранить все нарушения и выполнить требования российской стороны. Об этом представители компании заверили депутатов Госдумы. Теперь планируется провести беседу на тему запрещенного контента с руководством Facebook и Twitter. Об этом журналистам сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Претензии депутатов к Google заключались в том, что поисковик выдает ряд материалов, запрещенных российскими законами. В частности, это сайты, используемые для продажи наркотиков, а также призывы к несовершеннолетним в целях вовлечения их в незаконную протестную деятельность. Также депутаты обратили внимание, что острова Курильской гряды на Google-картах не обозначены как территория РФ и рекомендовали это исправить. Еще одна претензия касалась цензуры. Внимание представителей Google было обращено на то, что ей был подвергнут, в частности, российские фильмы про Беслан и Ржев, выступления официальных лиц.

Как сообщил по итогам общения Пискарев, представители компании заявили о намерении в ближайшее время удалить контент, противоречащий российским законам. И отреагировать на другие претензии. Компания, сказал парламентарий, с доводами комиссии согласилась "и запросила все дополнительные материалы".

Часть аргументов депутаты представили сразу же.

"Нарушения, связанные с использованием Google для выхода на наркодилеров, - это, конечно, серьезные обвинения, - уточнил Пискарев. - Мы показали наглядно, что такая возможность есть. Они примут активные меры к тому, чтобы устранить".

В Госдуме, по его словам, убедились в том, что Google готова работать в правовом поле. "Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы в ходе деятельности компании были соблюдены", - сказал глава комиссии.

Компания пошла на встречу, так как российская аудитория имеет большое значение для компании, считает Пискарев. Ведь россияне ежедневно обеспечивают около 80 млн посещений Google (включая принадлежащий ей видеохостинг Youtube).

Члены комиссии согласовали новую встречу с представителями компании после того, как она поработает над исправлением нарушений российского законодательства. "Мы договорились с компанией встретиться в ноябре этого года, сверить часы и посмотреть, какие вопросы были решены, а какие не были", - пояснил Пискарев.

Теперь комиссия Госдумы намерена встретиться с руководством соцсетей Facebook и Twitter. Депутаты планируют высказать схожие претензии к несоблюдению российских законов и услышать, какие меры будут приниматься компаниями. Пока от соцсетей ответа в ГД не получили.