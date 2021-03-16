Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне"

Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием в короткие сроки снять все ограничения с документального фильма "РЖЕВ. 500 дней в огне". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фильм размещен на официальном канале российского СМИ "БелРос" на YouTube. Google заблокировал его под предлогом содержания в нем контента, "неприемлемого для некоторых пользователей".

Роскомнадзор отмечает, что подобные действия администрации американской компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.