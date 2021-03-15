YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне"

YouTube ограничил доступ к документальному фильму "Ржев. 500 дней в огне", который рассказывает о Ржевской битве и строительстве Ржевского мемориала Советскому солдату. В фильме нет сцен, пропагандирующих насилие и жестокость, однако теперь сервис покажет его лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Кроме того, картину уберут из рекомендаций и продвижения.

О Ржевской битве не принято было говорить, ведь она не стала триумфальной. Бои шли с 5 января 1942 года, когда Сталин приказал освободить Ржев за неделю. Удалось это только 21 марта 1943 года.

"Ржев. 500 дней в огне" - это история одного из самых крупных сражений Второй мировой войны, собранная буквально по крупицам. Уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное - живые воспоминания участников битвы. За каждым фактом - реальные судьбы. В фильме - последнее интервью генерал-майора в отставке, военного летчика Алексея Никифоровича Рапоты, который принимал участие в сражении. Именно он, еще в советское время, обивал пороги высоких инстанций, доказывая, что поставить памятник советскому солдату под Ржевом - наша святая обязанность, долг памяти.

Мемориал Советскому солдату под Ржевом был открыт 30 июня прошлого года. В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Проект был реализован на народные пожертвовании и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Как строили мемориал, на котором уже побывали более полумиллиона человек? Кто его проектировал? Фильм "Ржев. 500 дней в огне" рассказывает и об этом.

За последнее время документальный фильм телеканала БелРос посмотрели 70 тысяч человек, он стал набирать по 20 тысяч просмотров в день. Почему американский видеохостинг ограничил просмотр популярного фильма об одном из самых важных сражений Великой Отечественной войны? Почему фильм о войне теперь не смогут увидеть дети? Запретительная практика YouTube весьма выборочна и в последнее время напоминает попытки переписать историю и не дать молодому поколению узнать правду о Великой Отечественной войне.