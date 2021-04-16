Греция отменяет 7-дневный карантин для туристов

Греция отменит обязательный 7-дневный карантин для туристов после того, как откроет границы с 14 мая.

"Когда мы откроем туризм, мы снимем карантинный период", - цитирует РИА Новости слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.

Также он рассказал про требования к въезжающим. "Российским туристам нужно будет либо пройти вакцинацию и предъявить справку, либо они могут получить отрицательный результат (ПЦР) теста и без проблем приехать в Грецию", - отметил министр. Тест ПЦР на коронавирус на английском языке должен быть получен не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

До 19 апреля Греция впускает не более 4 тысяч россиян в неделю. В настоящее время турист за сутки до прибытия должен заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF), в которой указать свои контактные данные в Греции, в первую очередь - адрес того места, где вновь прибывший будет проходить обязательный семидневный карантин.

"Органы здравоохранения постоянно пересматривают все решения, но нет никаких поводов думать, что мы не откроем границы с 14 мая", - отметил министр туризма Греции.