Генетики создали химерные эмбрионы человека и обезьяны

Ученые из Куньминского научно-технического университета в Китае и Института Солка в США получили химерные эмбрионы человека и обезьяны, сообщает издание EurekAlert.

В оплодотворенные клетки зародышей обезьян ученые ввели стволовые клетки человека и стали наблюдать за ними. Спустя день человеческие клетки наблюдались в 132 зародышах. Через десять дней - в 103, еще через 19 дней осталось только три эмбриона. При этом в зародышах возрос процент человеческих клеток.

После анализа транскриптома клеток человека и обезьяны, взятых у эмбрионов, ученые смогли идентифицировать несколько новых или усилившихся путей коммуникации, обнаруженных в химерных клетках.

Такие исследования важны для изучения болезней в живых человеческих организмах, не подвергая опасности самого человека. Химера человека и обезьяны выполняет роль модели для более точного понимания человеческой биологии.