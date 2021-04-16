Новости

Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ 00:39
В Мордовии арестован новый фигурант дела об убийстве депутата Еникеева 00:36
Рублев прокомментировал победу над Надалем 00:10
Контракт по доставке астронавтов на Луну выиграла SpaceX 16.04.2021
Суд отправил главу Атюрьевского района Мордовии в СИЗО 16.04.2021
Жириновский предложил способ борьбы с водной блокадой Крыма 16.04.2021
Пушков объяснил, зачем МИД назвал фамилии попавших под санкции американцев 16.04.2021
Киеву посоветовали "не нервничать" из-за закрытия части акватории Черного моря 16.04.2021
Байден сохранит рекордно низкий лимит на въезд беженцев в США 16.04.2021
Форум "Арктика - территория диалога" пройдет весной 2022 г. в Петербурге 16.04.2021
В Техасе два человека убиты в перестрелке с полицией 16.04.2021
В Госдуме оценили слова Псаки об изоляции России 16.04.2021
В Италии запустили "бесковидный" поезд 16.04.2021
Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг 16.04.2021
Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае 16.04.2021
Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят 16.04.2021
"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 16.04.2021
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 16.04.2021
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021
В Петербурге отменен перчаточный режим 16.04.2021
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 16.04.2021
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 16.04.2021
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 16.04.2021
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 16.04.2021
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 16.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 23:24
Рубрика: В мире

Киеву посоветовали "не нервничать" из-за закрытия части акватории Черного моря

Украинским властям не стоит нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, отвечая на протесты официального Киева и представителей НАТО.

Фото: РИА Новости
Захарова: Энергетическая война - это не "Северный поток", а блокада Крыма

"Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе, - передает ТАСС слова депутата. - Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории. Принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций".

Шеремет подчеркнул, что решение о закрытии части акватории - временная мера, принятая ради безопасности.

"Это временная мера, - отметил он. - Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места".

В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины

Главное сегодня

Россия высылает пять польских дипломатов
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана