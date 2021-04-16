Киеву посоветовали "не нервничать" из-за закрытия части акватории Черного моря

Украинским властям не стоит нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, отвечая на протесты официального Киева и представителей НАТО.

"Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе, - передает ТАСС слова депутата. - Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории. Принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций".

Шеремет подчеркнул, что решение о закрытии части акватории - временная мера, принятая ради безопасности.

"Это временная мера, - отметил он. - Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места".