Указ главы Республики Коми от 16 апреля 2021 года № 48 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 48
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
в подпункте 3 пункта 2:
в абзаце первом слова "внесенных постановлением от 18 сентября 2020 г. № 27" заменить словами "внесенных постановлением от 9 апреля 2021 г. № 12";
в подпункте "а" слова "воздушным транспортом" исключить.
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