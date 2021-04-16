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16 апреля 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 16 апреля 2021 года № 48 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 16 апреля 2021 г.
Опубликован 16 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 48


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

в подпункте 3 пункта 2:

в абзаце первом слова "внесенных постановлением от 18 сентября 2020 г. № 27" заменить словами "внесенных постановлением от 9 апреля 2021 г. № 12";

в подпункте "а" слова "воздушным транспортом" исключить.



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