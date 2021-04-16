Контракт по доставке астронавтов на Луну выиграла SpaceX

Контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны выиграла Илона Маска SpaceX, передает РИА Новости сообщение космического агентства США. Кроме SpaceX в конкурсе участвовали также компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

"Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", - так прокомментировала итоги конкурса руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс​​​.

Сроки реализации проекта пока неизвестны. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа строила планы о посадке корабля на Луну в 2024 году. Команда Байдена, в целом поддержав проект, конкретных сроков пока не ставила.