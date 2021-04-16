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16.04.2021 18:54
Рубрика: Власть

Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента

Текст: Кира Латухина

Глава администрации президента Антон Вайно задекларировал доход почти 12,2 млн рублей, его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов - почти 30,6 млн рублей и 13 млн рублей соответственно.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год

Замглавы кремлевской администрации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал за прошлый год свыше 12,5 млн рублей. Замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак - 15 млн рублей, его коллеги - Магомедсалам Магомедов - почти 10,2 млн и Владимир Островенко - 10,7 млн рублей.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев за 2020 год заработал 34,6 млн рублей.

Самый большой доход в кремлевской администрации - у помощника президента Игоря Левитина: 43 млн рублей. Его коллеги указали следующие суммы: Владимир Мединский - 17,6 млн рублей, Анатолий Серышев - почти 13,2 млн рублей, Дмитрий Шальков - почти 12,9 млн рублей, Максим Орешкин - почти 11,7 млн рублей, Андрей Фурсенко - почти 10,9 млн рублей, Юрий Ушаков - почти 10,5 млн рублей, Дмитрий Калимулин - почти 10,4 млн рублей и Лариса Брычева - почти 10,3 млн рублей.

Руководитель протокола президента Владислав Китаев заработал за 2020 год 9,2 млн рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Сведения о доходах чиновников

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