Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва, если "обмен любезностями" с Вашингтоном будет продолжаться, может попросить сократить число работающих в России американских дипломатов до 300 человек - это паритетное количество с численностью российских дипломатов в США без учета сотрудников постпредства РФ при ООН.

"Если наши обмены любезностями будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями с Россией, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и в двух генеральных консульствах", отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

"У нас и у американцев примерно по 450 сотрудников - дипломатических и административных, наших - в США и американских - в России. Но из этих 450 у американцев все они распределены между посольством и генеральным консульством, а у нас - между посольством, двумя генеральными консульствами и представительством России про ООН", пояснил Лавров.

По его словам, представительство России при ООН не имеет никакого отношения к двусторонним связям Москвы и Вашингтона, поэтому те 150 человек, которые работают в постпредстве, учитываться не должны. Таким образом, в США на "двустороннем фронте" работают 300 российских дипломатов.