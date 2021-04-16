Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России

Москва намерена прекращать на своей территории работу американских фондов, которые вмешиваются во внутренние дела РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также сегодня планируется обнародовать полный список ответных мер на санкции Вашингтона, сказал Лавров.

"Мы буквально после этой пресс-конференции выпустим заявление МИД, в котором изложим все меры, которые мы одобрили, президент России одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы", подчеркнул он.