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16.04.2021 12:40
Рубрика: Власть

Матвиенко: РФ должна готовиться к открытию границ и восстановлению миграции

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия должна готовиться к открытию границ восстановлению трудовой миграции, чего требуют экономические соображения. Такое мнение она высказала в ходе пленарного заседания МПА СНГ, посвященного вопросам миграции в период пандемии.

Фото: Константин Завражин
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"Мы хорошо понимаем, что вечно нельзя держать границы закрытыми. Те страны, которые выбрали такой путь, не показывают достойных результатов ни в борьбе с пандемией, ни в росте экономики", - отметила глава Совфеда.

"Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции и вырабатывать все необходимые нормы и правила, чтобы в новых реалиях этот процесс был выстроен с учетом санитарных требований и общей эпидемиологической обстановки", - заявила глава Совфеда.

Она также назвала актуальной задачу развития механизмов организованного набора и подготовки иностранных работников. "У нас уже есть опыт заключения таких межправительственных соглашений в рамках СНГ. Нужно расширять их географию с учетом объективных потребностей нашей экономики, интересов конкретных субъектов РФ и отраслей", - сказала спикер Совфеда.

Примером двустороннего соглашения может служить договор между Совфедом и Сенатом Узбекистана по миграции, он может быть полезен для тех стран, с которыми у России есть интенсивный обмен в сфере туризма или трудовых ресурсов, добавила она.

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