Матвиенко: В Азербайджан поступит более 100 тысяч доз "Спутника V"

Россия направит Азербайджану более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", рассматривается также возможность производства препарата в республике. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях весенней сессии МПА СНГ.

"Достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тысяч доз вакцины "Спутник", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что "единственный способ реально остановить пандемию, сохранить жизни и здоровье наших граждан - это массовая вакцинация".

По ее словам, Россия готова не только поставлять в Азербайджан готовые вакцины, но и рассмотреть вопрос их производства в этой стране. "Это позволит не только организовать вакцинацию населения, но, возможно, и экспорт", - отметила Валентина Матвиенко.