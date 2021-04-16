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16.04.2021 13:57
Рубрика: Власть

Медведев призвал "ЕР" наращивать работу в интернете и на улицах

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете.

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"Но не формально и не казенно. Присутствовать в интернете и активно показывать все, что мы делаем, исключительно важно. Для людей важны реальные результаты", - обратился он к молодыми участниками предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Он также отметил, что единороссам надо "уметь общаться" в том числе на уличных акциях.

"Правящая партия обычно в меньшей степени задействует улицу нежели оппозиция, во всем мире так. Правящая партия правит, потому что ее избрали, ей доверили управление страной, а оппозиция ходит на улицу, это законы жанра", - пояснил он. Но добавил, что нужно все же присутствовать на улице и уметь общаться там, "создавать информационные поводы, акции".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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