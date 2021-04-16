Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером

Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что, когда он работал премьер-министром, то его критиковали каждый день.

"Я возглавлял исполнительную власть в стране на протяжении 8 лет, будучи председателем правительства. Это глава исполнительной власти - меня критиковали каждый день", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования. Так Медведев отреагировал на выступление одной из участниц, которая отметила необходимость конструктивной, а не огульной критики исполнительной власти.

"Естественно. Исполнительную власть всегда можно критиковать", - резюмировал он.