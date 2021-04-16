Медведеву представили манифест новых путинцев

Председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву предложили поддержать манифест "новых путинцев". В пятницу он провел встречу с молодыми участниками предварительного голосования. Одна из участниц, Лилия Иванова из Астрахани заявила, что новый манифест может быть ориентиром для начинающих политиков "Единой России".

"Он должен ответить на главный вопрос, а что значит обновление партии? Что значит поколение Путина в политике", - пояснила она и зачитала текст проекта манифеста.

Вот его основные пункты:

- Мы новые путинцы

- Мы готовы и будем конструктивно критиковать исполнительную власть, если она не дорабатывает и помогать ей. Готовы слышать критику в свой адрес

- Мы должны разговаривать с людьми на одном языке

- Правила должны быть одни для всех. Никто и никогда не должен занимать особое положение перед законом.

- Мы живем в одной стране. Водим детей в одни и те же сады, в те же школы, ходим в те же магазины, ездят на одном транспорте, лечимся в тех же поликлиниках. Это действительно так. Мы поднимаем свои села, города, работаем на благо своего края.

- Мы те, кто готов отвечать и разговаривать с избирателями, в интернете и на встречах. Не через помощников и приемные, а сами, лично. Мы ведем сами свои соцсети и отвечаем на комментарии.

- Мы знаем проблемы и умеем их решать

Медведев поддержал манифест. "Нужно его принимать и действовать сообразно манифесту. Там содержатся понятные и правильные вещи", - прокомментировал он. Председатель партии отдельно отметил, что язык коммуникаций действительно важен, но при этом политик должен владеть не только простым, бытовым языком, но и профессиональным.

"Вы делаете первые шаги в политике, но есть такие вещи, о которых нужно говорить на профессиональном языке. Вы не сможете написать закон, зная только бытовой язык. Нужно разбираться в профессиональной лексике тоже", - отметил он.