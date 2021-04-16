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16.04.2021 13:03
Рубрика: Власть

Медведеву представили манифест новых путинцев

Текст: Айсель Герейханова
Председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву предложили поддержать манифест "новых путинцев". В пятницу он провел встречу с молодыми участниками предварительного голосования. Одна из участниц, Лилия Иванова из Астрахани заявила, что новый манифест может быть ориентиром для начинающих политиков "Единой России".

"Он должен ответить на главный вопрос, а что значит обновление партии? Что значит поколение Путина в политике", - пояснила она и зачитала текст проекта манифеста.

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Вот его основные пункты:

  • - Мы новые путинцы
  • - Мы готовы и будем конструктивно критиковать исполнительную власть, если она не дорабатывает и помогать ей. Готовы слышать критику в свой адрес
  • - Мы должны разговаривать с людьми на одном языке
  • - Правила должны быть одни для всех. Никто и никогда не должен занимать особое положение перед законом.
  • - Мы живем в одной стране. Водим детей в одни и те же сады, в те же школы, ходим в те же магазины, ездят на одном транспорте, лечимся в тех же поликлиниках. Это действительно так. Мы поднимаем свои села, города, работаем на благо своего края.
  • - Мы те, кто готов отвечать и разговаривать с избирателями, в интернете и на встречах. Не через помощников и приемные, а сами, лично. Мы ведем сами свои соцсети и отвечаем на комментарии.
  • - Мы знаем проблемы и умеем их решать

Медведев поддержал манифест. "Нужно его принимать и действовать сообразно манифесту. Там содержатся понятные и правильные вещи", - прокомментировал он. Председатель партии отдельно отметил, что язык коммуникаций действительно важен, но при этом политик должен владеть не только простым, бытовым языком, но и профессиональным.

"Вы делаете первые шаги в политике, но есть такие вещи, о которых нужно говорить на профессиональном языке. Вы не сможете написать закон, зная только бытовой язык. Нужно разбираться в профессиональной лексике тоже", - отметил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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