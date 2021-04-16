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16.04.2021 20:15
Рубрика: Власть

МИД РФ опубликовал заявление об ответных мерах России в отношении США

Текст: Константин Волков
МИД РФ вечером 16 апреля обнародовал заявление "об ответных мерах в связи с враждебными действиями США".
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В частности в документе говорится, что "на основе взаимности" последует высылка американских дипломатов в количестве, "соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Кроме того, сообщается о том, что впредь будет ограничена практика задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств". Подчеркивается, что выдача им виз "будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности".

Кроме того, в заявлении МИД РФ сказано, что "в строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран".

Также в заявлении отмечается, что "в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории РФ, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. "О понимании в отношении "открытой суши".

Еще одна ограничительная мера, анонсированная МИД РФ - прекращение деятельности в России "американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам". Подчеркивается, что эта работа, которая ведется давно и планомерно, "будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу".

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"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", пояснили на Смоленской площади.

При этом Москва подчеркнула, что "данные шаги - лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей".

Также в раявлении МИД РФ отмечается, что " в сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан. Эта такая форма диспаритета, которая позволяет "титульным" дипломатам высвобождать время для более сфокусированных усилий на одном из основных, доктринально закрепленных направлений внешней политики Вашингтона - вмешательстве в наши внутренние дела".

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Россия закрыла въезд восьми гражданам США

Текст: Константин Волков
МИД РФ объявил 16 апреля о внесении в черный список восьми граждан США, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ. Список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В числе лиц, попавших в этот список, оказались генпрокурор Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Нацразведки США Эврил Хейнс, экс-помощник президента США по нацбезопасности и постпред при ООН Джон Болтон, а также экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

МИД РФ отдельно отметил, что в данном случае решено отойти от обычной практики не озвучивать имена попавших под санкции - во внимание был принят беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в отношениях двух стран.

Ранее МИД РФ обнародовал заявление об ответных мерах в связи с враждебными действиями США. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "данные шаги - лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей".

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