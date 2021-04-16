Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на World Team Trophy, или так называемом командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

Мишина и Галлямов, в марте одержавшие победу на своем дебютном чемпионате мира в Стокгольме, набрали за свой прокат 73,77 балла. Несмотря на ошибку на параллельном тройном сальхове (партнер сделал только двойной прыжок), ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука получили самые высокие оценки. Они опередили итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе (66,09) и японцев Рику Миуру и Рюити Кихару (65,82).

Сборная России после четырех видов программы упрочила лидерство в общем зачете World Team Trophy. Мишина и Галлямов, так же как вчера танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов и одиночница Анна Щербакова, принесли команде максимальные 12 очков.

У сборной России 61 балл. Второе место занимает сборная США (56 очков). Третье - Япония (52 очка).